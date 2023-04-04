Толстой Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1685
Дата смерти07.06.1728
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Жена: (Троекурова) Прасковья
Дочь: Одоевская (Толстая) Прасковья
Мать ребёнка: (Троекурова) Прасковья
Дочь: Одоевская (Толстая) Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Толстая (Ртищева) Прасковья
Дочь: Леонтьева (Толстая) Александра Ивановна
Мать ребёнка: (Троекурова) Прасковья
Дочь: Леонтьева (Толстая) Александра
Мать ребёнка: Толстая (Ртищева) Прасковья
Дочь: Писарева (Толстая) Аграфена Ивановна
Мать ребёнка: Толстая (Ртищева) Прасковья
Дочь: Писарева (Толстая) Аграфена
Мать ребёнка: Толстая (Ртищева) Прасковья
Дочь: Карамышева (Толстая) Екатерина
Мать ребёнка: Толстая (Ртищева) Прасковья
Сын: Толстой Василий
Мать ребёнка: Толстая (Ртищева) Прасковья
Дочь: Чаадаева (Толстая) Мария
Мать ребёнка: Толстая (Ртищева) Прасковья
Мать ребёнка: (Троекурова) Прасковья
Сын: Толстой Андрей
Мать ребёнка: Толстая (Ртищева) Прасковья
Сын: Толстой Борис
Мать ребёнка: Толстая (Ртищева) Прасковья
Сын: Толстой Федор
Мать ребёнка: (Троекурова) Прасковья
Сын: Толстой Федор
Мать ребёнка: Толстая (Ртищева) Прасковья
Сын: Толстой Петр
Мать ребёнка: (Троекурова) Прасковья
Сын: Толстой Пётр
Мать ребёнка: Толстая (Ртищева) Прасковья