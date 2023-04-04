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Толстой Иван Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1685

Дата смерти

07.06.1728

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: Толстой Петр (Пьер) Андреевич

Мать: гр.Толстая (Dubrovsky) Соломонида Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Троекурова) Прасковья

Работа или профессия
Неизвестно
действительный статский советник, сын графа Петра Андреевича Толстого.
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.09.1709

Дочь: Одоевская (Толстая) Прасковья

Мать ребёнка: (Троекурова) Прасковья

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.09.1709

Дочь: Одоевская (Толстая) Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Толстая (Ртищева) Прасковья

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1711

Дочь: Леонтьева (Толстая) Александра Ивановна

Мать ребёнка: (Троекурова) Прасковья

Рождение ребёнка
1711

Дочь: Леонтьева (Толстая) Александра

Мать ребёнка: Толстая (Ртищева) Прасковья

Бракосочетание
?.04.1711

Жена: Толстая (Ртищева) Прасковья

Рождение ребёнка
1713

Дочь: Писарева (Толстая) Аграфена Ивановна

Мать ребёнка: Толстая (Ртищева) Прасковья

Рождение ребёнка
1713

Дочь: Писарева (Толстая) Аграфена

Мать ребёнка: Толстая (Ртищева) Прасковья

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1716

Дочь: Карамышева (Толстая) Екатерина

Мать ребёнка: Толстая (Ртищева) Прасковья

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1718

Сын: Толстой Василий

Мать ребёнка: Толстая (Ртищева) Прасковья

Рождение ребёнка
06.01.1720

Дочь: Чаадаева (Толстая) Мария

Мать ребёнка: Толстая (Ртищева) Прасковья

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1721

Сын: Толстой граф Иванович

Мать ребёнка: (Троекурова) Прасковья

Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
30.06.1721

Сын: Толстой Андрей

Мать ребёнка: Толстая (Ртищева) Прасковья

Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
06.04.1723

Сын: Толстой Борис

Мать ребёнка: Толстая (Ртищева) Прасковья

Рождение ребёнка
1725

Сын: Толстой Федор

Мать ребёнка: (Троекурова) Прасковья

Рождение ребёнка
07.07.1726

Сын: Толстой Федор

Мать ребёнка: Толстая (Ртищева) Прасковья

Рождение ребёнка
09.07.1726

Сын: Толстой Петр

Мать ребёнка: (Троекурова) Прасковья

Рождение ребёнка
09.07.1726

Сын: Толстой Пётр

Мать ребёнка: Толстая (Ртищева) Прасковья

Совершение преступления
26.05.1727
лишён чинов, графского титула и сослан вместе с отцом в Соловецкий монастырь
Смерть
07.06.1728

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