(Троекурова) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1691
Дата смертиОколо 1748
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.09.1709
Дочь: Одоевская (Толстая) Прасковья
Отец ребёнка: Толстой Иван Петрович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1711
Дочь: Леонтьева (Толстая) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Толстой Иван Петрович
Рождение ребёнка
1721
Отец ребёнка: Толстой Иван Петрович
Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1725
Сын: Толстой Федор
Отец ребёнка: Толстой Иван Петрович
Рождение ребёнка
09.07.1726
Сын: Толстой Петр
Отец ребёнка: Толстой Иван Петрович
Смерть
Около 1748