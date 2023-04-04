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(Троекурова) Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1691

Дата смерти

Около 1748

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691

Отец: Троекуров Иван Иванович

Мать: Троекурова (N.N.) Настасья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстой Иван Петрович

Рождение ребёнка
17.09.1709

Дочь: Одоевская (Толстая) Прасковья

Отец ребёнка: Толстой Иван Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1711

Дочь: Леонтьева (Толстая) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Толстой Иван Петрович

Рождение ребёнка
1721

Сын: Толстой граф Иванович

Отец ребёнка: Толстой Иван Петрович

Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1725

Сын: Толстой Федор

Отец ребёнка: Толстой Иван Петрович

Рождение ребёнка
09.07.1726

Сын: Толстой Петр

Отец ребёнка: Толстой Иван Петрович

Смерть
Около 1748

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