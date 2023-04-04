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Толстой Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Отец

1685 г.р.

Мать

1691 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Толстой Иван Петрович

Мать: Прасковья

Смерть
1789