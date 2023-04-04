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Толстой Федор
Толстой Федор
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1725
Дата смерти
1789
Пол
Мужской
Отец
Толстой Иван Петрович
1685 г.р.
Мать
(Троекурова) Прасковья
1691 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец:
Толстой Иван Петрович
Мать:
Прасковья
Смерть
1789
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