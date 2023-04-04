Толстой Пётр 09.07.1726 — найти родственников по фамилии на Familio
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Толстой Пётр

Место рождения

Рязанская обл., Россия

Дата рождения

09.07.1726

Дата смерти

30.11.1789

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1726

Отец: Толстой Иван Петрович

Мать: Толстая (Ртищева) Прасковья

Рязанская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Толстая) Катерина

Мать ребёнка: (Сабурова) Мария Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Сабурова) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
1759

Сын: Толстой Николай

Мать ребёнка: (Сабурова) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Толстая) Надежда

Мать ребёнка: (Сабурова) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
1761

Сын: Толстой Иван

Мать ребёнка: (Сабурова) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
1765

Дочь: (Толстая) Александра

Мать ребёнка: (Сабурова) Мария Дмитриевна

Смерть
30.11.1789

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