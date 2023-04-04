Толстой Пётр
Место рожденияРязанская обл., Россия
Дата рождения09.07.1726
Дата смерти30.11.1789
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1726
Отец: Толстой Иван Петрович
Рязанская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Толстая) Катерина
Мать ребёнка: (Сабурова) Мария Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1759
Сын: Толстой Николай
Мать ребёнка: (Сабурова) Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Толстая) Надежда
Мать ребёнка: (Сабурова) Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Толстой Иван
Мать ребёнка: (Сабурова) Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1765
Дочь: (Толстая) Александра
Мать ребёнка: (Сабурова) Мария Дмитриевна
Смерть
30.11.1789