Толстая (Ртищева) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстая (Ртищева) Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1693

Дата смерти

1748

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: Ртищев Михаил Фёдорoвич

Мать: Ртищева (Васильчикова) Прасковья Семёновна

Рождение ребёнка
17.09.1709

Дочь: Одоевская (Толстая) Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Толстой Иван Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1711

Дочь: Леонтьева (Толстая) Александра

Отец ребёнка: Толстой Иван Петрович

Бракосочетание
?.04.1711

Муж: Толстой Иван Петрович

Рождение ребёнка
1713

Дочь: Писарева (Толстая) Аграфена Ивановна

Отец ребёнка: Толстой Иван Петрович

Рождение ребёнка
1713

Дочь: Писарева (Толстая) Аграфена

Отец ребёнка: Толстой Иван Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1716

Дочь: Карамышева (Толстая) Екатерина

Отец ребёнка: Толстой Иван Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1718

Сын: Толстой Василий

Отец ребёнка: Толстой Иван Петрович

Рождение ребёнка
06.01.1720

Дочь: Чаадаева (Толстая) Мария

Отец ребёнка: Толстой Иван Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
30.06.1721

Сын: Толстой Андрей

Отец ребёнка: Толстой Иван Петрович

Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
06.04.1723

Сын: Толстой Борис

Отец ребёнка: Толстой Иван Петрович

Рождение ребёнка
07.07.1726

Сын: Толстой Федор

Отец ребёнка: Толстой Иван Петрович

Рождение ребёнка
09.07.1726

Сын: Толстой Пётр

Отец ребёнка: Толстой Иван Петрович

Смерть
1748

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