Толстая (Ртищева) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1693
Дата смерти1748
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693
Рождение ребёнка
17.09.1709
Дочь: Одоевская (Толстая) Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Толстой Иван Петрович
Рождение ребёнка
1711
Дочь: Леонтьева (Толстая) Александра
Отец ребёнка: Толстой Иван Петрович
Бракосочетание
?.04.1711
Рождение ребёнка
1713
Дочь: Писарева (Толстая) Аграфена Ивановна
Отец ребёнка: Толстой Иван Петрович
Рождение ребёнка
1713
Дочь: Писарева (Толстая) Аграфена
Отец ребёнка: Толстой Иван Петрович
Рождение ребёнка
1716
Дочь: Карамышева (Толстая) Екатерина
Отец ребёнка: Толстой Иван Петрович
Рождение ребёнка
1718
Сын: Толстой Василий
Отец ребёнка: Толстой Иван Петрович
Рождение ребёнка
06.01.1720
Дочь: Чаадаева (Толстая) Мария
Отец ребёнка: Толстой Иван Петрович
Рождение ребёнка
30.06.1721
Сын: Толстой Андрей
Отец ребёнка: Толстой Иван Петрович
Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
06.04.1723
Сын: Толстой Борис
Отец ребёнка: Толстой Иван Петрович
Рождение ребёнка
07.07.1726
Сын: Толстой Федор
Отец ребёнка: Толстой Иван Петрович
Рождение ребёнка
09.07.1726
Сын: Толстой Пётр
Отец ребёнка: Толстой Иван Петрович
Смерть
1748