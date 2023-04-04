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(Сабурова) Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1733

Дата смерти

10.03.1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1726 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Толстая) Катерина

Отец ребёнка: Толстой Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстой Пётр

Рождение ребёнка
1759

Сын: Толстой Николай

Отец ребёнка: Толстой Пётр

Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Толстая) Надежда

Отец ребёнка: Толстой Пётр

Рождение ребёнка
1761

Сын: Толстой Иван

Отец ребёнка: Толстой Пётр

Рождение ребёнка
1765

Дочь: (Толстая) Александра

Отец ребёнка: Толстой Пётр

Смерть
10.03.1787

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