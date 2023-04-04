(Сабурова) Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1733
Дата смерти10.03.1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Толстая) Катерина
Отец ребёнка: Толстой Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Толстой Пётр
Рождение ребёнка
1759
Сын: Толстой Николай
Отец ребёнка: Толстой Пётр
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Толстая) Надежда
Отец ребёнка: Толстой Пётр
Рождение ребёнка
1761
Сын: Толстой Иван
Отец ребёнка: Толстой Пётр
Рождение ребёнка
1765
Дочь: (Толстая) Александра
Отец ребёнка: Толстой Пётр
Смерть
10.03.1787