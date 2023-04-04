(Толстая) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Толстая) Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

1826

Пол

Женский

Отец

1726 г.р.

Мать

1733 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Толстой Пётр

Мать: Мария Дмитриевна

Смерть
1826
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