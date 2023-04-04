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(Толстая) Надежда
(Толстая) Надежда
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1761
Дата смерти
1826
Пол
Женский
Отец
Толстой Пётр
1726 г.р.
Мать
(Сабурова) Мария Дмитриевна
1733 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец:
Толстой Пётр
Мать:
Мария Дмитриевна
Смерть
1826
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