Толстой Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстой Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

28.08.1822

Пол

Мужской

Отец

1726 г.р.

Мать

1733 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Толстой Пётр

Мать: Мария Дмитриевна

Смерть
28.08.1822
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