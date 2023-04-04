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Толстой Николай
Толстой Николай
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1759
Дата смерти
28.08.1822
Пол
Мужской
Отец
Толстой Пётр
1726 г.р.
Мать
(Сабурова) Мария Дмитриевна
1733 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец:
Толстой Пётр
Мать:
Мария Дмитриевна
Смерть
28.08.1822
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