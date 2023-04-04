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Толстой Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1726

Дата смерти

30.11.1789

Пол

Мужской

Отец

1685 г.р.

Мать

1691 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1726

Отец: Толстой Иван Петрович

Мать: Прасковья

Работа или профессия
Неизвестно
Grafas
Работа или профессия
Неизвестно
Grafas
Работа или профессия
Неизвестно
1754-59 - Казанский гарнизон, 1761-64 - воевода в Свияжске, Президент Главного Магистрата
Работа или профессия
Неизвестно
действительный статский советник из рода Толстых. За многочисленное потомство прозван «Большое гнездо»[1]. Прадед Л. Н. Толстого и А. К. Толстого, дед Ф. И. Толстого и Ф. П. Толстого.
Работа или профессия
Неизвестно
Grafas
Смерть
30.11.1789
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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