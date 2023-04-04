Толстой Петр 09.07.1726 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Толстой Петр

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился 09.07.1726

умер 30.11.1789

Отец
Толстой Иван Петрович1685 г.р.
Мать
(Троекурова) Прасковья1691 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1726

Отец: Толстой Иван Петрович

Мать: (Троекурова) Прасковья

Работа или профессия
Неизвестно

Grafas

Работа или профессия
Неизвестно

Grafas

Работа или профессия
Неизвестно

1754-59 - Казанский гарнизон, 1761-64 - воевода в Свияжске, Президент Главного Магистрата

Работа или профессия
Неизвестно

действительный статский советник из рода Толстых. За многочисленное потомство прозван «Большое гнездо»[1]. Прадед Л. Н. Толстого и А. К. Толстого, дед Ф. И. Толстого и Ф. П. Толстого.

Работа или профессия
Неизвестно

Grafas

Смерть
30.11.1789

Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.