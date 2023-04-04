Толстой Петр
мужской, родился 09.07.1726
умер 30.11.1789
ОтецТолстой Иван Петрович1685 г.р.
Мать(Троекурова) Прасковья1691 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1726
Отец: Толстой Иван Петрович
Мать: (Троекурова) Прасковья
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
30.11.1789
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва