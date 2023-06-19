Одоевская (Толстая) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одоевская (Толстая) Прасковья

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

17.09.1709

Дата смерти

26.03.1758

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1709

Отец: Толстой Иван Петрович

Мать: Прасковья

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1727

Дочь: Трубецкая Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Одоевский Иван Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.01.1738

Сын: Одоевский Александр Иванович

Отец ребёнка: Одоевский Иван Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
До 1740

Сын: Одоевский Николай Иванович

Отец ребёнка: Одоевский Иван Васильевич

Россия
Рождение ребёнка
05.04.1742

Сын: Одоевский Иван Иванович

Отец ребёнка: Одоевский Иван Васильевич

Россия
Рождение ребёнка
1743

Сын: Одоевский Сергей Иванович

Отец ребёнка: Одоевский Иван Васильевич

Россия
Рождение ребёнка
После 1744

Сын: Одоевский Алексей Иванович

Отец ребёнка: Одоевский Иван Васильевич

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Апраксина Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Одоевский Иван Васильевич

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Закревская Мария Ивановна

Отец ребёнка: Одоевский Иван Васильевич

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шувалова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Одоевский Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трубецкая Варвара Александровна

Отец ребёнка: Одоевский Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Одоевский Иван Васильевич

Смерть
26.03.1758
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург