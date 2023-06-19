Одоевская (Толстая) Прасковья
Место рождения
Дата рождения17.09.1709
Дата смерти26.03.1758
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1709
Отец: Толстой Иван Петрович
Мать: Прасковья
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Трубецкая Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Одоевский Иван Васильевич
Рождение ребёнка
06.01.1738
Сын: Одоевский Александр Иванович
Отец ребёнка: Одоевский Иван Васильевич
Рождение ребёнка
До 1740
Сын: Одоевский Николай Иванович
Отец ребёнка: Одоевский Иван Васильевич
Россия
Рождение ребёнка
05.04.1742
Отец ребёнка: Одоевский Иван Васильевич
Россия
Рождение ребёнка
1743
Сын: Одоевский Сергей Иванович
Отец ребёнка: Одоевский Иван Васильевич
Россия
Рождение ребёнка
После 1744
Сын: Одоевский Алексей Иванович
Отец ребёнка: Одоевский Иван Васильевич
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Апраксина Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Одоевский Иван Васильевич
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Закревская Мария Ивановна
Отец ребёнка: Одоевский Иван Васильевич
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шувалова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Одоевский Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трубецкая Варвара Александровна
Отец ребёнка: Одоевский Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.03.1758