Одоевская (Толстая) Прасковья
женский, родилась 17.09.1709, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 26.03.1758, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецТолстой Иван Петрович1685 г.р.
Мать(Троекурова) Прасковья1691 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Толстой Иван Петрович
Мать: (Троекурова) Прасковья
Дочь: Апраксина (Одоевская) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Одоевский Иван Васильевич
Дочь: Закревская (Одоевская) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Одоевский Иван Васильевич
Дочь: Шувалова (Одоевская) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Одоевский Иван Васильевич
Дочь: Трубецкая (Одоевская) Варвара Александровна
Отец ребёнка: Одоевский Иван Васильевич
Дочь: Трубецкая (Одоевская) Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Одоевский Иван Васильевич
Сын: Одоевский Александр Иванович
Отец ребёнка: Одоевский Иван Васильевич
Сын: Одоевский Николай Иванович
Отец ребёнка: Одоевский Иван Васильевич
Отец ребёнка: Одоевский Иван Васильевич
Сын: Одоевский Сергей Иванович
Отец ребёнка: Одоевский Иван Васильевич
Сын: Одоевский Алексей Иванович
Отец ребёнка: Одоевский Иван Васильевич