Одоевская (Толстая) Прасковья 17.09.1709 — найти родственников по фамилии на Familio
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Одоевская (Толстая) Прасковья

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась 17.09.1709, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 26.03.1758, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Отец
Толстой Иван Петрович1685 г.р.
Мать
(Троекурова) Прасковья1691 г.р.
Супруги
Одоевский Иван Васильевич1710 г.р.
Дети
Трубецкая (Одоевская) Варвара Ивановна1727 г.р.
Одоевский Александр Иванович06.01.1738 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1709

Отец: Толстой Иван Петрович

Мать: (Троекурова) Прасковья

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Апраксина (Одоевская) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Одоевский Иван Васильевич

Россия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Закревская (Одоевская) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Одоевский Иван Васильевич

Россия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шувалова (Одоевская) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Одоевский Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трубецкая (Одоевская) Варвара Александровна

Отец ребёнка: Одоевский Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Одоевский Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1727

Дочь: Трубецкая (Одоевская) Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Одоевский Иван Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
06.01.1738

Сын: Одоевский Александр Иванович

Отец ребёнка: Одоевский Иван Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
До 1740

Сын: Одоевский Николай Иванович

Отец ребёнка: Одоевский Иван Васильевич

Россия

Рождение ребёнка
05.04.1742

Сын: Одоевский Иван Иванович

Отец ребёнка: Одоевский Иван Васильевич

Россия

Рождение ребёнка
1743

Сын: Одоевский Сергей Иванович

Отец ребёнка: Одоевский Иван Васильевич

Россия

Рождение ребёнка
После 1744

Сын: Одоевский Алексей Иванович

Отец ребёнка: Одоевский Иван Васильевич

Россия

Смерть
26.03.1758
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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