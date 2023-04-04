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Одоевский Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

26.03.1768

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: кн. Одоевский Василий Юрьевич

Мать: Одоевский (Лыкова-Оболенская) Мария Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волконская-Одоевская (Самарина) Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Апраксина (Одоевская) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Одоевская (Толстая) Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Закревская (Одоевская) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Одоевская (Толстая) Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шувалова (Одоевская) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Одоевская (Толстая) Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трубецкая (Одоевская) Варвара Александровна

Мать ребёнка: Одоевская (Толстая) Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Одоевская (Толстая) Прасковья

Работа или профессия
Неизвестно
Действительный тайный советник, сенатор
Рождение ребёнка
1727

Дочь: Трубецкая (Одоевская) Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Одоевская (Толстая) Прасковья

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.01.1738

Сын: Одоевский Александр Иванович

Мать ребёнка: Одоевская (Толстая) Прасковья

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
До 1740

Сын: Одоевский Николай Иванович

Мать ребёнка: Одоевская (Толстая) Прасковья

Рождение ребёнка
05.04.1742

Сын: Одоевский Иван Иванович

Мать ребёнка: Одоевская (Толстая) Прасковья

Рождение ребёнка
1743

Сын: Одоевский Сергей Иванович

Мать ребёнка: Одоевская (Толстая) Прасковья

Рождение ребёнка
После 1744

Сын: Одоевский Алексей Иванович

Мать ребёнка: Одоевская (Толстая) Прасковья

Смерть
26.03.1768

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