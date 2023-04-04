Одоевский Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смерти26.03.1768
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Дочь: Апраксина (Одоевская) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Одоевская (Толстая) Прасковья
Дочь: Закревская (Одоевская) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Одоевская (Толстая) Прасковья
Дочь: Шувалова (Одоевская) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Одоевская (Толстая) Прасковья
Дочь: Трубецкая (Одоевская) Варвара Александровна
Мать ребёнка: Одоевская (Толстая) Прасковья
Дочь: Трубецкая (Одоевская) Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Одоевская (Толстая) Прасковья
Сын: Одоевский Александр Иванович
Мать ребёнка: Одоевская (Толстая) Прасковья
Сын: Одоевский Николай Иванович
Мать ребёнка: Одоевская (Толстая) Прасковья
Мать ребёнка: Одоевская (Толстая) Прасковья
Сын: Одоевский Сергей Иванович
Мать ребёнка: Одоевская (Толстая) Прасковья
Сын: Одоевский Алексей Иванович
Мать ребёнка: Одоевская (Толстая) Прасковья