Одоевский (Лыкова-Оболенская) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одоевский (Лыкова-Оболенская) Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1662

Дата смерти

16.10.1752

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1662

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: кн. Одоевский Василий Юрьевич

Рождение ребёнка
1710

Сын: Одоевский Иван Васильевич

Отец ребёнка: кн. Одоевский Василий Юрьевич

Рождение ребёнка
1724

Дочь: Лилиенфельдт (Одоевская) София Васильевна

Отец ребёнка: кн. Одоевский Василий Юрьевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
16.10.1752

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