Одоевский (Лыкова-Оболенская) Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1662
Дата смерти16.10.1752
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1662
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1710
Сын: Одоевский Иван Васильевич
Отец ребёнка: кн. Одоевский Василий Юрьевич
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Лилиенфельдт (Одоевская) София Васильевна
Отец ребёнка: кн. Одоевский Василий Юрьевич
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
16.10.1752