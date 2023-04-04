кн. Одоевский Василий Юрьевич
Место рождения
Дата рождения1673
Дата смерти16.10.1752
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1710
Сын: Одоевский Иван Васильевич
Мать ребёнка: Одоевский (Лыкова-Оболенская) Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Лилиенфельдт (Одоевская) София Васильевна
Мать ребёнка: Одоевский (Лыкова-Оболенская) Мария Алексеевна
Смерть
16.10.1752