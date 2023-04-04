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кн. Одоевский Василий Юрьевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1673

Дата смерти

16.10.1752

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Одоевский (Лыкова-Оболенская) Мария Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1710

Сын: Одоевский Иван Васильевич

Мать ребёнка: Одоевский (Лыкова-Оболенская) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1724

Дочь: Лилиенфельдт (Одоевская) София Васильевна

Мать ребёнка: Одоевский (Лыкова-Оболенская) Мария Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
16.10.1752
Москва, город федерального значения Москва

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