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Трубецкая (Одоевская) Варвара Александровна
Трубецкая (Одоевская) Варвара Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Одоевский Иван Васильевич
1710 г.р.
Мать
Одоевская (Толстая) Прасковья
1709 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Одоевский Иван Васильевич
Мать:
Одоевская Прасковья
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