Троекуров Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троекуров Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.09.1695

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1691

Дочь: (Троекурова) Прасковья

Мать ребёнка: Троекурова (N.N.) Настасья Васильевна

Рождение ребёнка
27.02.1693

Сын: Троекуров Александр

Мать ребёнка: Троекурова (N.N.) Настасья Васильевна

Рождение ребёнка
27.02.1693

Сын: Троекуров Алексей Иванович

Мать ребёнка: Троекурова (N.N.) Настасья Васильевна

Смерть
07.09.1695

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