Троекуров Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.09.1695
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1691
Дочь: (Троекурова) Прасковья
Мать ребёнка: Троекурова (N.N.) Настасья Васильевна
Рождение ребёнка
27.02.1693
Сын: Троекуров Александр
Мать ребёнка: Троекурова (N.N.) Настасья Васильевна
Рождение ребёнка
27.02.1693
Сын: Троекуров Алексей Иванович
Мать ребёнка: Троекурова (N.N.) Настасья Васильевна
Смерть
07.09.1695