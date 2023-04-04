Троекурова (N.N.) Настасья Васильевна
женский, родилась Неизвестно
Дети
(Троекурова) Прасковья1691 г.р.
Троекуров Александр27.02.1693 г.р.Показать еще 1
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1691
Дочь: (Троекурова) Прасковья
Отец ребёнка: Троекуров Иван Иванович
Рождение ребёнка
27.02.1693
Сын: Троекуров Александр
Отец ребёнка: Троекуров Иван Иванович
Рождение ребёнка
27.02.1693
Сын: Троекуров Алексей Иванович
Отец ребёнка: Троекуров Иван Иванович