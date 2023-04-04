Троекурова (N.N.) Настасья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троекурова (N.N.) Настасья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1691

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Троекуров Иван Иванович

Рождение ребёнка
27.02.1693

Сын: Троекуров Александр

Отец ребёнка: Троекуров Иван Иванович

Рождение ребёнка
27.02.1693

Сын: Троекуров Алексей Иванович

Отец ребёнка: Троекуров Иван Иванович