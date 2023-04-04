Троекурова (N.N.) Настасья Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Троекурова (N.N.) Настасья Васильевна

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась Неизвестно

Дети
(Троекурова) Прасковья1691 г.р.
Троекуров Александр27.02.1693 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1691

Дочь: (Троекурова) Прасковья

Отец ребёнка: Троекуров Иван Иванович

Рождение ребёнка
27.02.1693

Сын: Троекуров Александр

Отец ребёнка: Троекуров Иван Иванович

Рождение ребёнка
27.02.1693

Сын: Троекуров Алексей Иванович

Отец ребёнка: Троекуров Иван Иванович

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