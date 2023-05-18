гр.Толстая (Dubrovsky) Соломонида Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1660
Дата смерти1722
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660
Отец: Дубровский Тимофей Богданович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1685
Отец ребёнка: Толстой Петр (Пьер) Андреевич
Бракосочетание
1685
Рождение ребёнка
1687
Сын: Граф Толстой (толстой) Петр Петрович
Отец ребёнка: Толстой Петр (Пьер) Андреевич
Смерть
1722
Похороны
Неизвестно
Соловки