гр.Толстая (Dubrovsky) Соломонида Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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гр.Толстая (Dubrovsky) Соломонида Тимофеевна

Место рождения

Дмитров, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

1660

Дата смерти

1722

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660

Отец: Дубровский Тимофей Богданович

Мать: не указана

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1685

Сын: Толстой Иван Петрович

Отец ребёнка: Толстой Петр (Пьер) Андреевич

Бракосочетание
1685

Муж: Толстой Петр (Пьер) Андреевич

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1687

Сын: Граф Толстой (толстой) Петр Петрович

Отец ребёнка: Толстой Петр (Пьер) Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1722
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Соловки
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