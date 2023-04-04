Толстой Петр (Пьер) Андреевич
Место рождения
Дата рождения1645
Дата смерти17.02.1729
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1645
Работа или профессия
Неизвестно
государственный деятель и дипломат, сподвижник Петра Великого, один из руководителей его секретной службы (Преображенского приказа и Тайной канцелярии), действительный тайный советник. Брат Ивана Андр... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
diplomate, senateur, President commerse-college pendant Ekaterine I membre du Conseil superieur "tainii"
Рождение ребёнка
1685
Мать ребёнка: гр.Толстая (Dubrovsky) Соломонида Тимофеевна
Бракосочетание
1685
Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1687
Смерть
17.02.1729
Похороны
Неизвестно