Толстой Петр (Пьер) Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстой Петр (Пьер) Андреевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1645

Дата смерти

17.02.1729

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1645

Отец: Толстой Андрей Васильевич

Мать: Толстая (Милославская) Соломонида (Мария) Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
государственный деятель и дипломат, сподвижник Петра Великого, один из руководителей его секретной службы (Преображенского приказа и Тайной канцелярии), действительный тайный советник. Брат Ивана Андр... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
diplomate, senateur, President commerse-college pendant Ekaterine I membre du Conseil superieur "tainii"
Рождение ребёнка
1685

Сын: Толстой Иван Петрович

Мать ребёнка: гр.Толстая (Dubrovsky) Соломонида Тимофеевна

Бракосочетание
1685

Жена: гр.Толстая (Dubrovsky) Соломонида Тимофеевна

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1687

Сын: граф Толстой (Толстой) Петр Петрович

Мать ребёнка: гр.Толстая (Dubrovsky) Соломонида Тимофеевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
17.02.1729
Похороны
Неизвестно

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