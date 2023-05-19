Толстой Андрей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1621
Дата смерти1690
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1621
Отец: Толстой Василь
Мать: не указана
Бракосочетание
1642
Рождение ребёнка
1643
Мать ребёнка: Толстая Соломонида (Мария) Михайловна
Рождение ребёнка
1644
Мать ребёнка: Толстая Соломонида (Мария) Михайловна
Рождение ребёнка
1645
Сын: Толстой Петр (Пьер) Андреевич
Мать ребёнка: Толстая Соломонида (Мария) Михайловна
Смерть
1690
Соловки, Россия