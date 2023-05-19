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Толстой Андрей Васильевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1621

Дата смерти

1690

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1621

Отец: Толстой Василь

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1642

Жена: Толстая Соломонида (Мария) Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1643

Сын: Толстой Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Толстая Соломонида (Мария) Михайловна

Рождение ребёнка
1644

Сын: Толстой Иван Андреевич

Мать ребёнка: Толстая Соломонида (Мария) Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1645

Сын: Толстой Петр (Пьер) Андреевич

Мать ребёнка: Толстая Соломонида (Мария) Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1690
Соловки, Россия
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