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Мещеров Егор Михайлович

Место рождения

Украина

Дата рождения

09.12.1888

Дата смерти

19.12.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина
Рождение ребёнка
01.05.1919

Дочь: Тамара Георгиевна

Мать ребёнка: Просковья Андреевна

город Алчевск, Луганская область, Украина
Город несколько раз менял свое название: Алчевск, Ворошиловск, Коммунарск. 1 декабря 1991 года городской референдум высказался за возвращение городу старого исторического названия - Алчевск. Волю жите
Рождение ребёнка
21.02.1921

Сын: Мещеров Леонид Георгиевич

Мать ребёнка: Просковья Андреевна

Украина Домбас г.Ворошиловск
Рождение ребёнка
10.09.1923

Дочь: Надежда Егоровна

Мать ребёнка: Просковья Андреевна

город Ворошиловск, Луганская область, Украина
Рождение ребёнка
20.06.1925

Сын: Мещеров Анатолий Георгиевич

Мать ребёнка: Просковья Андреевна

город Алчевск, Луганская область, Украина
Рождение ребёнка
02.10.1927

Сын: Мещеров Виктор Егорович

Мать ребёнка: Просковья Андреевна

Украина Домбас г.Ворошиловск
Рождение ребёнка
14.07.1940

Сын: Мещеров Валерий Егорович

Мать ребёнка: Просковья Андреевна

город Коммунарск, Луганская область, Украина
Город несколько раз менял свое название: Алчевск, Ворошиловск, Коммунарск. 1 декабря 1991 года городской референдум высказался за возвращение городу старого исторического названия - Алчевск. Волю жите
Рождение ребёнка
18.06.1943

Сын: Мещеров Владимир Егорович

Мать ребёнка: Просковья Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
мясник
Место жительства
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
19.12.1960
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