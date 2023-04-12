(Мещерова (Комарова)) Просковья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мещерова (Комарова)) Просковья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1900

Дата смерти

22.06.1988

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1900

Отец: Комаров Андрей Порфиньевич

Мать: Анна Андреевна

Рождение ребёнка
01.05.1919

Дочь: Тамара Георгиевна

Отец ребёнка: Мещеров Егор Михайлович

город Алчевск, Луганская область, Украина
Город несколько раз менял свое название: Алчевск, Ворошиловск, Коммунарск. 1 декабря 1991 года городской референдум высказался за возвращение городу старого исторического названия - Алчевск. Волю жите
Рождение ребёнка
21.02.1921

Сын: Мещеров Леонид Георгиевич

Отец ребёнка: Мещеров Егор Михайлович

Украина Домбас г.Ворошиловск
Рождение ребёнка
10.09.1923

Дочь: Надежда Егоровна

Отец ребёнка: Мещеров Егор Михайлович

город Ворошиловск, Луганская область, Украина
Рождение ребёнка
20.06.1925

Сын: Мещеров Анатолий Георгиевич

Отец ребёнка: Мещеров Егор Михайлович

город Алчевск, Луганская область, Украина
Рождение ребёнка
02.10.1927

Сын: Мещеров Виктор Егорович

Отец ребёнка: Мещеров Егор Михайлович

Украина Домбас г.Ворошиловск
Рождение ребёнка
14.07.1940

Сын: Мещеров Валерий Егорович

Отец ребёнка: Мещеров Егор Михайлович

город Коммунарск, Луганская область, Украина
Город несколько раз менял свое название: Алчевск, Ворошиловск, Коммунарск. 1 декабря 1991 года городской референдум высказался за возвращение городу старого исторического названия - Алчевск. Волю жите
Рождение ребёнка
18.06.1943

Сын: Мещеров Владимир Егорович

Отец ребёнка: Мещеров Егор Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
22.06.1988
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