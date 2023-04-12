(Мещерова (Комарова)) Просковья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1900
Дата смерти22.06.1988
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1900
Отец: Комаров Андрей Порфиньевич
Мать: Анна Андреевна
Рождение ребёнка
01.05.1919
Дочь: Тамара Георгиевна
Отец ребёнка: Мещеров Егор Михайлович
город Алчевск, Луганская область, Украина
Город несколько раз менял свое название: Алчевск, Ворошиловск, Коммунарск. 1 декабря 1991 года городской референдум высказался за возвращение городу старого исторического названия - Алчевск. Волю жите
Рождение ребёнка
21.02.1921
Сын: Мещеров Леонид Георгиевич
Отец ребёнка: Мещеров Егор Михайлович
Украина Домбас г.Ворошиловск
Рождение ребёнка
10.09.1923
Дочь: Надежда Егоровна
Отец ребёнка: Мещеров Егор Михайлович
город Ворошиловск, Луганская область, Украина
Рождение ребёнка
20.06.1925
Сын: Мещеров Анатолий Георгиевич
Отец ребёнка: Мещеров Егор Михайлович
город Алчевск, Луганская область, Украина
Рождение ребёнка
02.10.1927
Отец ребёнка: Мещеров Егор Михайлович
Украина Домбас г.Ворошиловск
Рождение ребёнка
14.07.1940
Отец ребёнка: Мещеров Егор Михайлович
город Коммунарск, Луганская область, Украина
Город несколько раз менял свое название: Алчевск, Ворошиловск, Коммунарск. 1 декабря 1991 года городской референдум высказался за возвращение городу старого исторического названия - Алчевск. Волю жите
Рождение ребёнка
18.06.1943
Сын: Мещеров Владимир Егорович
Отец ребёнка: Мещеров Егор Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
22.06.1988