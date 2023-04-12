(Негода (Мещерова)) Тамара Георгиевна
Место рождениягород Алчевск, Луганская область, Украина
Дата рождения01.05.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1919
Отец: Мещеров Егор Михайлович
Мать: Просковья Андреевна
город Алчевск, Луганская область, Украина
Город несколько раз менял свое название: Алчевск, Ворошиловск, Коммунарск. 1 декабря 1991 года городской референдум высказался за возвращение городу старого исторического названия - Алчевск. Волю жите
Бракосочетание
14.07.1937
Рождение ребёнка
14.12.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Негода Александр Тихонович
Рождение ребёнка
19.05.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Негода Александр Тихонович
Польша г.Лигница
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно