(Негода (Мещерова)) Тамара Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Негода (Мещерова)) Тамара Георгиевна

Место рождения

город Алчевск, Луганская область, Украина

Дата рождения

01.05.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1919

Отец: Мещеров Егор Михайлович

Мать: Просковья Андреевна

город Алчевск, Луганская область, Украина
Город несколько раз менял свое название: Алчевск, Ворошиловск, Коммунарск. 1 декабря 1991 года городской референдум высказался за возвращение городу старого исторического названия - Алчевск. Волю жите
Бракосочетание
14.07.1937

Муж: Негода Александр Тихонович

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
14.12.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Негода Александр Тихонович

Рождение ребёнка
19.05.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Негода Александр Тихонович

Польша г.Лигница
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Днепр, Дніпропетровська область
Место жительства
Неизвестно
Днепр, Дніпропетровська область
Смерть
Неизвестно
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