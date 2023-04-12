Мещеров Анатолий Георгиевич
Место рождениягород Алчевск, Луганская область, Украина
Дата рождения20.06.1925
Дата смерти05.11.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1925
Отец: Мещеров Егор Михайлович
Мать: Просковья Андреевна
город Алчевск, Луганская область, Украина
Бракосочетание
09.05.1948
Жена: Евгения Никоноровна
Рождение ребёнка
13.11.1949
Сын: Мещеров Борис Анатольевич
Мать ребёнка: Евгения Никоноровна
Рождение ребёнка
22.08.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евгения Никоноровна
Работа или профессия
Неизвестно
мясник
Место жительства
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
05.11.1990