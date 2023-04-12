Мещеров Анатолий Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМещеров Анатолий Георгиевич

Мещеров Анатолий Георгиевич

Место рождения

город Алчевск, Луганская область, Украина

Дата рождения

20.06.1925

Дата смерти

05.11.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1925

Отец: Мещеров Егор Михайлович

Мать: Просковья Андреевна

город Алчевск, Луганская область, Украина
Бракосочетание
09.05.1948

Жена: Евгения Никоноровна

Рождение ребёнка
13.11.1949

Сын: Мещеров Борис Анатольевич

Мать ребёнка: Евгения Никоноровна

Рождение ребёнка
22.08.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евгения Никоноровна

Работа или профессия
Неизвестно
мясник
Место жительства
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
05.11.1990
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close