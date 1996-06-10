Мещеров Виктор Егорович
Место рожденияУкраина Домбас г.Ворошиловск
Дата рождения02.10.1927
Дата смерти10.06.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1927
Отец: Мещеров Егор Михайлович
Мать: Просковья Андреевна
Украина Домбас г.Ворошиловск
Бракосочетание
19.04.1953
Жена: Роза Ивановна
Рождение ребёнка
29.01.1954
Рождение ребёнка
02.12.1955
Рождение ребёнка
16.11.1958
Работа или профессия
Неизвестно
сталевар
Место жительства
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
10.06.1996