Мещеров Виктор Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мещеров Виктор Егорович

Место рождения

Украина Домбас г.Ворошиловск

Дата рождения

02.10.1927

Дата смерти

10.06.1996

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1927

Отец: Мещеров Егор Михайлович

Мать: Просковья Андреевна

Украина Домбас г.Ворошиловск
Бракосочетание
19.04.1953

Жена: Роза Ивановна

Рождение ребёнка
29.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Роза Ивановна

Рождение ребёнка
02.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Роза Ивановна

Рождение ребёнка
16.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Роза Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
сталевар
Место жительства
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
10.06.1996
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