(Докукина (Мещерова)) Надежда Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Докукина (Мещерова)) Надежда Егоровна

Место рождения

город Ворошиловск, Луганская область, Украина

Дата рождения

10.09.1923

Дата смерти

14.04.2009

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1915 г.р.

Дети

1947 г.р.
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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1923

Отец: Мещеров Егор Михайлович

Мать: Просковья Андреевна

город Ворошиловск, Луганская область, Украина
Бракосочетание
27.11.1946

Муж: Докукин Борис Герасимович

Рождение ребёнка
23.10.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Докукин Борис Герасимович

Рождение ребёнка
23.10.1947

Сын: Докукин Евгений Борисович

Отец ребёнка: Докукин Борис Герасимович

Рождение ребёнка
02.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Докукин Борис Герасимович

Работа или профессия
Неизвестно
торговля
Место жительства
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
14.04.2009
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