(Докукина (Мещерова)) Надежда Егоровна
Место рождениягород Ворошиловск, Луганская область, Украина
Дата рождения10.09.1923
Дата смерти14.04.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1923
Отец: Мещеров Егор Михайлович
Мать: Просковья Андреевна
город Ворошиловск, Луганская область, Украина
Бракосочетание
27.11.1946
Рождение ребёнка
23.10.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Докукин Борис Герасимович
Рождение ребёнка
23.10.1947
Сын: Докукин Евгений Борисович
Отец ребёнка: Докукин Борис Герасимович
Рождение ребёнка
02.02.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Докукин Борис Герасимович
Работа или профессия
Неизвестно
торговля
Место жительства
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
14.04.2009