Мещеров Владимир Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мещеров Владимир Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1943

Дата смерти

06.08.1979

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1943

Отец: Мещеров Егор Михайлович

Мать: Просковья Андреевна

Рождение ребёнка
02.09.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
06.08.1979
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