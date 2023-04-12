Мещеров Владимир Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1943
Дата смерти06.08.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1943
Отец: Мещеров Егор Михайлович
Мать: Просковья Андреевна
Рождение ребёнка
02.09.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
06.08.1979