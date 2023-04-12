Мещеров Леонид Георгиевич
Место рожденияУкраина Домбас г.Ворошиловск
Дата рождения21.02.1921
Дата смерти08.05.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1921
Отец: Мещеров Егор Михайлович
Мать: Просковья Андреевна
Украина Домбас г.Ворошиловск
Бракосочетание
30.11.1946
Жена: Анна Яковлевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
08.07.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
23.03.1955
Сын: Мещеров Александр Леонидович
Мать ребёнка: Анна Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
мясник
Место жительства
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
08.05.1988