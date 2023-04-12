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Мещеров Леонид Георгиевич

Место рождения

Украина Домбас г.Ворошиловск

Дата рождения

21.02.1921

Дата смерти

08.05.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1921

Отец: Мещеров Егор Михайлович

Мать: Просковья Андреевна

Украина Домбас г.Ворошиловск
Бракосочетание
30.11.1946

Жена: Анна Яковлевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
08.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
23.03.1955

Сын: Мещеров Александр Леонидович

Мать ребёнка: Анна Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
мясник
Место жительства
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
08.05.1988
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