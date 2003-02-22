Мещеров Валерий Егорович
Место рождениягород Коммунарск, Луганская область, Украина
Дата рождения14.07.1940
Дата смерти22.02.2003
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1940
Отец: Мещеров Егор Михайлович
Мать: Просковья Андреевна
город Коммунарск, Луганская область, Украина
Город несколько раз менял свое название: Алчевск, Ворошиловск, Коммунарск. 1 декабря 1991 года городской референдум высказался за возвращение городу старого исторического названия - Алчевск. Волю жите
Бракосочетание
01.02.1961
Рождение ребёнка
19.08.1965
Форштадт, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Работа или профессия
Неизвестно
Доменщик
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
22.02.2003