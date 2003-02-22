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Мещеров Валерий Егорович

Место рождения

город Коммунарск, Луганская область, Украина

Дата рождения

14.07.1940

Дата смерти

22.02.2003

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

Не указана

Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1940

Отец: Мещеров Егор Михайлович

Мать: Просковья Андреевна

город Коммунарск, Луганская область, Украина
Город несколько раз менял свое название: Алчевск, Ворошиловск, Коммунарск. 1 декабря 1991 года городской референдум высказался за возвращение городу старого исторического названия - Алчевск. Волю жите
Бракосочетание
01.02.1961

Жена: не указана

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
19.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Форштадт, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Работа или профессия
Неизвестно
Доменщик
Место жительства
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
22.02.2003
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
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