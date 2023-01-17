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Спасоломский Василий Ефимович

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Место рождения

Угольская Больница, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

26.12.1843 ст.

Дата смерти

После 1915

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1843 ст.

Отец: Спасоломский Ефим Матвеевич

Мать: Спасоломская Вера Яковлевна

Угольская Больница, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Сын пономаря.
Образование
1865
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Уволен из духовного училища.
Работа или профессия
06.02.1866 ст.
Угольская Больница, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Определен на место пономаря к Спасской Угольской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
13.10.1866 ст.
Угольская Больница, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Посвящён в стихарь.
Работа или профессия
07.05.1868 ст.
Угольская Больница, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Уволен от прихода.
Бракосочетание
Около 1868

Жена: Спасоломская Анна Николаевна

Угольская Больница, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.07.1870 ст.

Сын: Спасоломский Александр Васильевич

Мать ребёнка: Спасоломская Анна Николаевна

Угольская Больница, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.11.1872 ст.

Дочь: Спасоломская Августа Васильевна

Мать ребёнка: Спасоломская Анна Николаевна

Угольская Больница, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
02.11.1874 ст.
Угольская Больница, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Сверхштатный диакон Спасо-Угольской церкви определён псаломщиком при той же церкви.
Рождение ребёнка
04.04.1875 ст.

Сын: Спасоломский Василий Васильевич

Мать ребёнка: Спасоломская Анна Николаевна

Угольская Больница, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.12.1877 ст.

Сын: Спасоломский Петр Васильевич

Мать ребёнка: Спасоломская Анна Николаевна

Угольская Больница, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.04.1880 ст.

Дочь: Спасоломская Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Спасоломская Анна Николаевна

Угольская Больница, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.12.1882 ст.

Сын: Спасоломский Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Спасоломская Анна Николаевна

Угольская Больница, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.01.1886 ст.

Дочь: Спасоломская Нина Васильевна

Мать ребёнка: Спасоломская Анна Николаевна

Угольская Больница, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.05.1889 ст.

Дочь: Титова Елена Васильевна

Мать ребёнка: Спасоломская Анна Николаевна

Угольская Больница, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.08.1893 ст.

Дочь: Спасоломская Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Спасоломская Анна Николаевна

Угольская Больница, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1915
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