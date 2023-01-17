Спасоломский Василий Ефимович
Место рождения
Дата рождения26.12.1843 ст.
Дата смертиПосле 1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
26.12.1843 ст.
Сын пономаря.
Образование
1865
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Уволен из духовного училища.
Работа или профессия
06.02.1866 ст.
Определен на место пономаря к Спасской Угольской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
13.10.1866 ст.
Посвящён в стихарь.
Работа или профессия
07.05.1868 ст.
Уволен от прихода.
Бракосочетание
Около 1868
Рождение ребёнка
10.07.1870 ст.
Сын: Спасоломский Александр Васильевич
Мать ребёнка: Спасоломская Анна Николаевна
Рождение ребёнка
02.11.1872 ст.
Дочь: Спасоломская Августа Васильевна
Мать ребёнка: Спасоломская Анна Николаевна
Работа или профессия
02.11.1874 ст.
Сверхштатный диакон Спасо-Угольской церкви определён псаломщиком при той же церкви.
Рождение ребёнка
04.04.1875 ст.
Сын: Спасоломский Василий Васильевич
Мать ребёнка: Спасоломская Анна Николаевна
Рождение ребёнка
12.12.1877 ст.
Сын: Спасоломский Петр Васильевич
Мать ребёнка: Спасоломская Анна Николаевна
Рождение ребёнка
28.04.1880 ст.
Дочь: Спасоломская Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Спасоломская Анна Николаевна
Рождение ребёнка
13.12.1882 ст.
Сын: Спасоломский Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Спасоломская Анна Николаевна
Рождение ребёнка
12.01.1886 ст.
Дочь: Спасоломская Нина Васильевна
Мать ребёнка: Спасоломская Анна Николаевна
Рождение ребёнка
02.05.1889 ст.
Дочь: Титова Елена Васильевна
Мать ребёнка: Спасоломская Анна Николаевна
Рождение ребёнка
17.08.1893 ст.
Дочь: Спасоломская Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Спасоломская Анна Николаевна
Смерть
После 1915