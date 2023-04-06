Спасоломский Ефим Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смерти24.05.1870 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Спасоломский Матвей Афанасьевич
Мать: не указана
Евфимий.
Образование
1824
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Окончил 5 курс духовного училища. Переведен в Семинарию.
Работа или профессия
1833
Определен в пономаря к Спасо-Угольской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
17.07.1839 ст.
Дочь: Спасоломская Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Спасоломская Вера Яковлевна
Рождение ребёнка
26.12.1843 ст.
Сын: Спасоломский Василий Ефимович
Мать ребёнка: Спасоломская Вера Яковлевна
Сын пономаря.
Работа или профессия
06.02.1866 ст.
Пономарь Спасо-Угольской церкви Вологодского уезда, по старости и слабости здоровья, согласно прошению, уволен за штат. (Вологодские Епархиальные ведомости 1866 №6, стр. 47)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.05.1870 ст.