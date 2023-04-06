Спасоломский Ефим Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпасоломский Ефим Матвеевич

Спасоломский Ефим Матвеевич

avatar

Место рождения

Спас-Лом, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

24.05.1870 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Спасоломский Матвей Афанасьевич

Мать: не указана

Спас-Лом, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Евфимий.
Образование
1824
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Окончил 5 курс духовного училища. Переведен в Семинарию.
Работа или профессия
1833
Угольская Больница, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Определен в пономаря к Спасо-Угольской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
17.07.1839 ст.

Дочь: Спасоломская Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Спасоломская Вера Яковлевна

Угольская Больница, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.12.1843 ст.

Сын: Спасоломский Василий Ефимович

Мать ребёнка: Спасоломская Вера Яковлевна

Угольская Больница, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Сын пономаря.
Работа или профессия
06.02.1866 ст.
Угольская Больница, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Пономарь Спасо-Угольской церкви Вологодского уезда, по старости и слабости здоровья, согласно прошению, уволен за штат. (Вологодские Епархиальные ведомости 1866 №6, стр. 47)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спасоломская Вера Яковлевна

Смерть
24.05.1870 ст.
Угольская Больница, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close