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Спасоломский Александр Васильевич

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Место рождения

Угольская Больница, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

10.07.1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1870 ст.

Отец: Спасоломский Василий Ефимович

Мать: Спасоломская Анна Николаевна

Угольская Больница, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Образование
15.06.1893 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Выбыл из Духовной Семинарии по окончании 3 классов.
Работа или профессия
25.08.1893 ст.
Сулонда, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Назначен на место диакона в Суландский приход Шенкурского уезда Архангельской губернии.
Работа или профессия
14.11.1893 ст.
Сулонда, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рукоположен в сан диакона.
Бракосочетание
Около 1894

Жена: Спасоломская Надежда Ивановна

Сулонда, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Спасоломская Александра Александровна

Мать ребёнка: Спасоломская Надежда Ивановна

Сулонда, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Спасоломский Леонид Александрович

Мать ребёнка: Спасоломская Надежда Ивановна

Сулонда, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
1897
Коскошина, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Назначен на место священника к Христо-Рождественской Коскошинской церкви Холмогорского уезда Архангельской губернии.
Работа или профессия
1914
Священник в Архангельской губернии.
Смерть
Неизвестно
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