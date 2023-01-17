Спасоломский Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения10.07.1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1870 ст.
Образование
15.06.1893 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Выбыл из Духовной Семинарии по окончании 3 классов.
Работа или профессия
25.08.1893 ст.
Назначен на место диакона в Суландский приход Шенкурского уезда Архангельской губернии.
Работа или профессия
14.11.1893 ст.
Рукоположен в сан диакона.
Бракосочетание
Около 1894
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Спасоломская Александра Александровна
Мать ребёнка: Спасоломская Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1896
Сын: Спасоломский Леонид Александрович
Мать ребёнка: Спасоломская Надежда Ивановна
Работа или профессия
1897
Коскошина, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Назначен на место священника к Христо-Рождественской Коскошинской церкви Холмогорского уезда Архангельской губернии.
Работа или профессия
1914
Священник в Архангельской губернии.
Смерть
Неизвестно