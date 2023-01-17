Спасоломский Евгений Васильевич
Место рождения
Дата рождения13.12.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1882 ст.
Работа или профессия
1914
Земской начальник.
Работа или профессия
1917
Надворный Советник, земский начальник 8-го участка Никольского уезда Вологодской губернии.
Работа или профессия
С 1918 по 1922
Работник пролетарского народного суда 2-го участка Глазовского уезда Вятской губернии.
Смерть
Неизвестно