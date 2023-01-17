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Спасоломский Евгений Васильевич

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Место рождения

Угольская Больница, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

13.12.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1882 ст.

Отец: Спасоломский Василий Ефимович

Мать: Спасоломская Анна Николаевна

Угольская Больница, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1914
Земской начальник.
Работа или профессия
1917
Понино, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Надворный Советник, земский начальник 8-го участка Никольского уезда Вологодской губернии.
Работа или профессия
С 1918 по 1922
Понино, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работник пролетарского народного суда 2-го участка Глазовского уезда Вятской губернии.
Смерть
Неизвестно
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