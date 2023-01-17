Спасоломский Петр Васильевич
Место рождения
Дата рождения12.12.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1877 ст.
Образование
10.06.1901 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил полный курс Духовной Семинарии.
Работа или профессия
12.06.1901 ст.
Определён священником к Николаевской Карачевской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
01.08.1901 ст.
Рукоположен в сан священника.
Бракосочетание
1901
Работа или профессия
18.10.1905 ст.
Перемещен в Омскую епархию, на место священника к церкви Димитрия Солунскаго в селе Самарское Акмолинской области Атбасарского уезда Кийминской волости, при реке Ишим.
Работа или профессия
10.05.1914 ст.
Омск, город Омск, Омская область
Перемещен к Никольской церкви в Атаманском поселке города Омска.
Смерть
Неизвестно