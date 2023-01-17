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Спасоломский Петр Васильевич

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Место рождения

Угольская Больница, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

12.12.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1877 ст.

Отец: Спасоломский Василий Ефимович

Мать: Спасоломская Анна Николаевна

Угольская Больница, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Образование
10.06.1901 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил полный курс Духовной Семинарии.
Работа или профессия
12.06.1901 ст.
Фалелеево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Определён священником к Николаевской Карачевской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
01.08.1901 ст.
Фалелеево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рукоположен в сан священника.
Бракосочетание
1901

Жена: Спасоломская Людмила Павловна

Работа или профессия
18.10.1905 ст.
Перемещен в Омскую епархию, на место священника к церкви Димитрия Солунскаго в селе Самарское Акмолинской области Атбасарского уезда Кийминской волости, при реке Ишим.
Работа или профессия
10.05.1914 ст.
Омск, город Омск, Омская область
Перемещен к Никольской церкви в Атаманском поселке города Омска.
Смерть
Неизвестно
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