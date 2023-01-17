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Спасоломская Анна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Дочь священника.
Бракосочетание
Около 1868

Муж: Спасоломский Василий Ефимович

Угольская Больница, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.07.1870 ст.

Сын: Спасоломский Александр Васильевич

Отец ребёнка: Спасоломский Василий Ефимович

Угольская Больница, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.11.1872 ст.

Дочь: Спасоломская Августа Васильевна

Отец ребёнка: Спасоломский Василий Ефимович

Угольская Больница, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.04.1875 ст.

Сын: Спасоломский Василий Васильевич

Отец ребёнка: Спасоломский Василий Ефимович

Угольская Больница, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.12.1877 ст.

Сын: Спасоломский Петр Васильевич

Отец ребёнка: Спасоломский Василий Ефимович

Угольская Больница, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.04.1880 ст.

Дочь: Спасоломская Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Спасоломский Василий Ефимович

Угольская Больница, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.12.1882 ст.

Сын: Спасоломский Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Спасоломский Василий Ефимович

Угольская Больница, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.01.1886 ст.

Дочь: Спасоломская Нина Васильевна

Отец ребёнка: Спасоломский Василий Ефимович

Угольская Больница, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.05.1889 ст.

Дочь: Титова Елена Васильевна

Отец ребёнка: Спасоломский Василий Ефимович

Угольская Больница, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.08.1893 ст.

Дочь: Спасоломская Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Спасоломский Василий Ефимович

Угольская Больница, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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