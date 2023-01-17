Спасоломская Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь священника.
Бракосочетание
Около 1868
Рождение ребёнка
10.07.1870 ст.
Сын: Спасоломский Александр Васильевич
Отец ребёнка: Спасоломский Василий Ефимович
Рождение ребёнка
02.11.1872 ст.
Дочь: Спасоломская Августа Васильевна
Отец ребёнка: Спасоломский Василий Ефимович
Рождение ребёнка
04.04.1875 ст.
Сын: Спасоломский Василий Васильевич
Отец ребёнка: Спасоломский Василий Ефимович
Рождение ребёнка
12.12.1877 ст.
Сын: Спасоломский Петр Васильевич
Отец ребёнка: Спасоломский Василий Ефимович
Рождение ребёнка
28.04.1880 ст.
Дочь: Спасоломская Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Спасоломский Василий Ефимович
Рождение ребёнка
13.12.1882 ст.
Сын: Спасоломский Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Спасоломский Василий Ефимович
Рождение ребёнка
12.01.1886 ст.
Дочь: Спасоломская Нина Васильевна
Отец ребёнка: Спасоломский Василий Ефимович
Рождение ребёнка
02.05.1889 ст.
Дочь: Титова Елена Васильевна
Отец ребёнка: Спасоломский Василий Ефимович
Рождение ребёнка
17.08.1893 ст.
Дочь: Спасоломская Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Спасоломский Василий Ефимович
Смерть
Неизвестно