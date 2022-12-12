Спасоломская Нина Васильевна
Место рождения
Дата рождения12.01.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1886 ст.
Образование
1914
Обучается на педагогических курсах при Петроградском Фребелевском обществе для содействия первоначальному воспитанию.
Работа или профессия
1915
Запасная сестра милосердия Петроградского Дамского лазаретного комитета Российского общества Красного Креста.
Смерть
Неизвестно