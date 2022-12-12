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Спасоломская Нина Васильевна

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Место рождения

Угольская Больница, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

12.01.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1886 ст.

Отец: Спасоломский Василий Ефимович

Мать: Спасоломская Анна Николаевна

Угольская Больница, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Образование
1914
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Обучается на педагогических курсах при Петроградском Фребелевском обществе для содействия первоначальному воспитанию.
Работа или профессия
1915
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Запасная сестра милосердия Петроградского Дамского лазаретного комитета Российского общества Красного Креста.
Смерть
Неизвестно
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