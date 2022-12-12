Спасоломская (Кудрявцева) Вера Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Кудрявцев Яков Иванович
Мать: не указана
Дочь пономаря.
Рождение ребёнка
17.07.1839 ст.
Дочь: Спасоломская Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Спасоломский Ефим Матвеевич
Рождение ребёнка
26.12.1843 ст.
Сын: Спасоломский Василий Ефимович
Отец ребёнка: Спасоломский Ефим Матвеевич
Сын пономаря.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно