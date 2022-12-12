Спасоломская (Кудрявцева) Вера Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спасоломская (Кудрявцева) Вера Яковлевна

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Место рождения

Угольская Больница, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Кудрявцев Яков Иванович

Мать: не указана

Угольская Больница, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Дочь пономаря.
Рождение ребёнка
17.07.1839 ст.

Дочь: Спасоломская Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Спасоломский Ефим Матвеевич

Угольская Больница, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.12.1843 ст.

Сын: Спасоломский Василий Ефимович

Отец ребёнка: Спасоломский Ефим Матвеевич

Угольская Больница, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Сын пономаря.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спасоломский Ефим Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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