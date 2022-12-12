Спасоломский Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения04.04.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1875 ст.
Работа или профессия
С 1900 по 1905
Верхолемье, Унинский муниципальный район, Кировская область
Священник Александро-Невской Верхолемской церкви.
Рождение ребёнка
16.09.1904 ст.
Сын: Спасоломский Валериан Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Спасоломский Николай Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
1914
Священник в Вятской губернии.
Смерть
Неизвестно