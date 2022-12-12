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Спасоломский Василий Васильевич

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Место рождения

Угольская Больница, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

04.04.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1875 ст.

Отец: Спасоломский Василий Ефимович

Мать: Спасоломская Анна Николаевна

Угольская Больница, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 1900 по 1905
Верхолемье, Унинский муниципальный район, Кировская область
Священник Александро-Невской Верхолемской церкви.
Рождение ребёнка
16.09.1904 ст.

Сын: Спасоломский Валериан Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Всехсвятское, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Спасоломский Николай Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Всехсвятское, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
1914
Священник в Вятской губернии.
Смерть
Неизвестно
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