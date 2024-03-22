Дивов Павел Гаврилович
Место рождения
Дата рождения18.01.1765 ст.
Дата смерти19.09.1841 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1765 ст.
Бракосочетание
02.10.1801
Жена: Дивова Елена Степановна
Церковь святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, Санкт-Петербург, Russia (Россия)
ЦГИА СПб. Ф. 19. — Оп. 111. — Д. 129. — С. 309. Метрические книги церкви Симеона и Анны.
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Дивова Елена Степановна
Рождение ребёнка
11.05.1806
Дочь: Липгарт Мария Павловна
Мать ребёнка: Дивова Елена Степановна
Рождение ребёнка
01.08.1809
Сын: Дивов Петр Павлович
Мать ребёнка: Дивова Елена Степановна
Рождение ребёнка
03.06.1815
Дочь: Дивова Елизавета Павловна
Мать ребёнка: Дивова Елена Степановна
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Местмахер Ольга Павловна
Мать ребёнка: Дивова Елена Степановна
Рождение ребёнка
27.02.1823 ст.
Мать ребёнка: Дивова Елена Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дивова Елена Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дивов Павел Павлович
Мать ребёнка: Дивова Елена Степановна
Работа или профессия
Неизвестно
русский дипломат, действительный тайный советник , сенатор
Место жительства
Неизвестно
Похороны
19.09.1841
Фарфоровые заводы (Фарфоровское (Спасо-Преображенское) кладбище), Санкт-Петербург, Russia (Россия)
Саитов. Петербургский некрополь
Смерть
19.09.1841 ст.