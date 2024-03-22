Дивов Павел Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дивов Павел Гаврилович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

18.01.1765 ст.

Дата смерти

19.09.1841 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1765 ст.

Отец: Дивов Гаврила (Гавриил) Никифорович

Мать: Дивова Мария Авраамовна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
02.10.1801

Жена: Дивова Елена Степановна

Церковь святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, Санкт-Петербург, Russia (Россия)
ЦГИА СПб. Ф. 19. — Оп. 111. — Д. 129. — С. 309. Метрические книги церкви Симеона и Анны.
Рождение ребёнка
1803

Сын: Дивов Степан Павлович

Мать ребёнка: Дивова Елена Степановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
11.05.1806

Дочь: Липгарт Мария Павловна

Мать ребёнка: Дивова Елена Степановна

Рождение ребёнка
01.08.1809

Сын: Дивов Петр Павлович

Мать ребёнка: Дивова Елена Степановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
03.06.1815

Дочь: Дивова Елизавета Павловна

Мать ребёнка: Дивова Елена Степановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Местмахер Ольга Павловна

Мать ребёнка: Дивова Елена Степановна

Рождение ребёнка
27.02.1823 ст.

Сын: Дивов Алексей Павлович

Мать ребёнка: Дивова Елена Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дивов Гаврила Павлович

Мать ребёнка: Дивова Елена Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дивов Павел Павлович

Мать ребёнка: Дивова Елена Степановна

Работа или профессия
Неизвестно
русский дипломат, действительный тайный советник , сенатор
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
19.09.1841
Фарфоровые заводы (Фарфоровское (Спасо-Преображенское) кладбище), Санкт-Петербург, Russia (Россия)
Саитов. Петербургский некрополь
Смерть
19.09.1841 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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