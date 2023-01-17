Дивова (Стрекалова) Елена Степановна
Место рождения
Дата рождения02.01.1786
Дата смерти21.02.1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.10.1801
Церковь святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, Санкт-Петербург, Russia (Россия)
ЦГИА СПб. Ф. 19. — Оп. 111. — Д. 129. — С. 309. Метрические книги церкви Симеона и Анны.
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Дивов Павел Гаврилович
Рождение ребёнка
11.05.1806
Дочь: Липгарт Мария Павловна
Отец ребёнка: Дивов Павел Гаврилович
Рождение ребёнка
01.08.1809
Сын: Дивов Петр Павлович
Отец ребёнка: Дивов Павел Гаврилович
Рождение ребёнка
03.06.1815
Дочь: Дивова Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Дивов Павел Гаврилович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Местмахер Ольга Павловна
Отец ребёнка: Дивов Павел Гаврилович
Рождение ребёнка
27.02.1823 ст.
Отец ребёнка: Дивов Павел Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дивов Павел Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дивов Павел Павлович
Отец ребёнка: Дивов Павел Гаврилович
Смерть
21.02.1868
Дрезден, Germany (Германия)
Причина смерти: "физическое ослабление" | Отпевание в Посольской церкви ЦГИА ф19 оп 123 д24 стр 198
Похороны
21.02.1868
Фарфоровые заводы (Фарфоровское (Спасо-Преображенское) кладбище), Санкт-Петербург, Russia (Россия)
похоронена с сыном С.П.Дивовым (в Некрополе ошибочно указан как Гаврилович) | Саитов. Петербургский некрополь