Дивова (Стрекалова) Елена Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дивова (Стрекалова) Елена Степановна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

02.01.1786

Дата смерти

21.02.1868

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
02.10.1801

Муж: Дивов Павел Гаврилович

Церковь святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, Санкт-Петербург, Russia (Россия)
ЦГИА СПб. Ф. 19. — Оп. 111. — Д. 129. — С. 309. Метрические книги церкви Симеона и Анны.
Рождение ребёнка
1803

Сын: Дивов Степан Павлович

Отец ребёнка: Дивов Павел Гаврилович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
11.05.1806

Дочь: Липгарт Мария Павловна

Отец ребёнка: Дивов Павел Гаврилович

Рождение ребёнка
01.08.1809

Сын: Дивов Петр Павлович

Отец ребёнка: Дивов Павел Гаврилович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
03.06.1815

Дочь: Дивова Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Дивов Павел Гаврилович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Местмахер Ольга Павловна

Отец ребёнка: Дивов Павел Гаврилович

Рождение ребёнка
27.02.1823 ст.

Сын: Дивов Алексей Павлович

Отец ребёнка: Дивов Павел Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дивов Гаврила Павлович

Отец ребёнка: Дивов Павел Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дивов Павел Павлович

Отец ребёнка: Дивов Павел Гаврилович

Смерть
21.02.1868
Дрезден, Germany (Германия)
Причина смерти: "физическое ослабление" | Отпевание в Посольской церкви ЦГИА ф19 оп 123 д24 стр 198
Похороны
21.02.1868
Фарфоровые заводы (Фарфоровское (Спасо-Преображенское) кладбище), Санкт-Петербург, Russia (Россия)
похоронена с сыном С.П.Дивовым (в Некрополе ошибочно указан как Гаврилович) | Саитов. Петербургский некрополь
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