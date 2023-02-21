Липгарт (Дивова) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липгарт (Дивова) Мария Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1806

Дата смерти

27.09.1878

Пол

Женский

Отец

1765 г.р.

Мать

1786 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1806

Отец: Дивов Павел Гаврилович

Мать: Дивова Елена Степановна

Крещение
20.05.1806
Восприемник Андрей Михайлович Михлер
Бракосочетание
11.01.1833

Муж: скрыто настройками приватности

Похороны
27.09.1878
Александро-Невская Лавра, Санкт-Петербург, Russia (Россия)
Никольское кладбище | Саитов. Петербургский некрополь
Смерть
27.09.1878
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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