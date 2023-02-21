Липгарт (Дивова) Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1806
Дата смерти27.09.1878
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1806
Отец: Дивов Павел Гаврилович
Мать: Дивова Елена Степановна
Крещение
20.05.1806
Восприемник Андрей Михайлович Михлер
Бракосочетание
11.01.1833
Муж: скрыто настройками приватности
Похороны
27.09.1878
Александро-Невская Лавра, Санкт-Петербург, Russia (Россия)
Никольское кладбище | Саитов. Петербургский некрополь
Смерть
27.09.1878
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния