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Дивов Петр Павлович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

01.08.1809

Дата смерти

10.09.1828

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1809

Отец: Дивов Павел Гаврилович

Мать: Дивова Елена Степановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Крещение
06.08.1809
Исакиевский собор, Санкт-Петербург, Russia (Россия)
Кресный отец: деййствительный тайный советник, сенатор и кавалер Сергей Сергеевич Лонской ЦГИА ф19 оп111 д151 ст38
Работа или профессия
Неизвестно
прапорщик лейб-гвардии Егерского полка
Смерть
10.09.1828
Варна, Болгария
Причина смерти: убит
Похороны
13.09.1828
Варна, Болгария
Его отец Дивов П.Г. поставил надгробие в честь сына на месте моглы дочери на Фарфоровском кладбище
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