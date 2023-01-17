Дивов Петр Павлович
Место рождения
Дата рождения01.08.1809
Дата смерти10.09.1828
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1809
Отец: Дивов Павел Гаврилович
Мать: Дивова Елена Степановна
Крещение
06.08.1809
Исакиевский собор, Санкт-Петербург, Russia (Россия)
Кресный отец: деййствительный тайный советник, сенатор и кавалер Сергей Сергеевич Лонской ЦГИА ф19 оп111 д151 ст38
Работа или профессия
Неизвестно
прапорщик лейб-гвардии Егерского полка
Смерть
10.09.1828
Варна, Болгария
Причина смерти: убит
Похороны
13.09.1828
Варна, Болгария
Его отец Дивов П.Г. поставил надгробие в честь сына на месте моглы дочери на Фарфоровском кладбище