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Дивов Степан Павлович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1803

Дата смерти

01.03.1822

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Дивов Павел Гаврилович

Мать: Дивова Елена Степановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
камер-паж
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
01.03.1822
Фарфоровые заводы (Фарфоровское (Спасо-Преображенское) кладбище), Санкт-Петербург, Russia (Россия)
Похоронен с Дивовой Е.С. В Петербургском некрополе ошибочно назван "Гавриловичем" | Саитов. Петербургский некрополь
Смерть
01.03.1822
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: горячка
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