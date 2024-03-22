Дивов Степан Павлович
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смерти01.03.1822
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Дивов Павел Гаврилович
Мать: Дивова Елена Степановна
Работа или профессия
Неизвестно
камер-паж
Место жительства
Неизвестно
Похороны
01.03.1822
Фарфоровые заводы (Фарфоровское (Спасо-Преображенское) кладбище), Санкт-Петербург, Russia (Россия)
Похоронен с Дивовой Е.С. В Петербургском некрополе ошибочно назван "Гавриловичем" | Саитов. Петербургский некрополь
Смерть
01.03.1822
Причина смерти: горячка