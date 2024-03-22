Дивова (Дивова) Елизавета Павловна
Место рождения
Дата рождения03.06.1815
Дата смерти05.08.1822
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1815
Отец: Дивов Павел Гаврилович
Мать: Дивова Елена Степановна
Крещение
16.06.1815
Церковь святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, Санкт-Петербург, Russia (Россия)
Директор Пажеского корпуса генерал-майор и кавалер Иван Григорьевич Гогель ЦГИА ф19 оп111 д179 ст382
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.08.1822
Похороны
06.08.1822
Фарфоровые заводы (Фарфоровское (Спасо-Преображенское) кладбище), Санкт-Петербург, Russia (Россия)
на могиле надгробие в честь Петра Павловича Дивова | Саитов. Петербургский некрополь