Дивова (Дивова) Елизавета Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДивова (Дивова) Елизавета Павловна

Дивова (Дивова) Елизавета Павловна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

03.06.1815

Дата смерти

05.08.1822

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1815

Отец: Дивов Павел Гаврилович

Мать: Дивова Елена Степановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Крещение
16.06.1815
Церковь святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, Санкт-Петербург, Russia (Россия)
Директор Пажеского корпуса генерал-майор и кавалер Иван Григорьевич Гогель ЦГИА ф19 оп111 д179 ст382
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
05.08.1822
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
06.08.1822
Фарфоровые заводы (Фарфоровское (Спасо-Преображенское) кладбище), Санкт-Петербург, Russia (Россия)
на могиле надгробие в честь Петра Павловича Дивова | Саитов. Петербургский некрополь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close