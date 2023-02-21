Дивов Алексей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1823 ст.
Дата смерти31.01.1882
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1823 ст.
Отец: Дивов Павел Гаврилович
Мать: Дивова Елена Степановна
Крещение
17.03.1823
Церковь святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, Санкт-Петербург, Russia (Россия)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дивова Анна Германовна
Смерть
31.01.1882
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
31.01.1882 ст.
Сергиева пустынь, Стрельна, Санкт-Петербург, Russia (Россия)