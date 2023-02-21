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Дивов Алексей Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1823 ст.

Дата смерти

31.01.1882

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1823 ст.

Отец: Дивов Павел Гаврилович

Мать: Дивова Елена Степановна

Крещение
17.03.1823
Церковь святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, Санкт-Петербург, Russia (Россия)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дивова Анна Германовна

Смерть
31.01.1882
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
31.01.1882 ст.
Сергиева пустынь, Стрельна, Санкт-Петербург, Russia (Россия)
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