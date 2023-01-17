Дивова Анна Германовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДивова Анна Германовна

Дивова Анна Германовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

18.07.1885

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дивов Алексей Павлович

Смерть
18.07.1885
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
19.07.1885
Сергиева пустынь, Стрельна, Санкт-Петербург, Russia (Россия)
ппохоронена вместе с Дивовым А.П.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close