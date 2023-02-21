Дивов Гаврила (Гавриил) Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дивов Гаврила (Гавриил) Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

17.09.1792

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Дивов Никифор (Федорович)

Мать: Дивова Неонила Федоровна

Рождение ребёнка
1729

Сын: Дивов Алексей Гаврилович

Мать ребёнка: Дивова Мария Авраамовна

Рождение ребёнка
1761

Сын: Дивов Аврам (Абрам) Гаврилович

Мать ребёнка: Дивова Мария Авраамовна

Рождение ребёнка
18.01.1765 ст.

Сын: Дивов Павел Гаврилович

Мать ребёнка: Дивова Мария Авраамовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1768

Сын: Дивов Петр Гаврилович

Мать ребёнка: Дивова Мария Авраамовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.02.1772

Дочь: Дивова Александра Гавриловна

Мать ребёнка: Дивова Мария Авраамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дивова Мария Авраамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Гавриловна

Мать ребёнка: Дивова Мария Авраамовна

Похороны
17.09.1792
Фарфоровые заводы (Фарфоровское (Спасо-Преображенское) кладбище), Санкт-Петербург, Russia (Россия)
могила утрачена
Смерть
17.09.1792
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: мочекаменная болезнь
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