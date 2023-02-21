Дивов Гаврила (Гавриил) Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смерти17.09.1792
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Рождение ребёнка
1729
Мать ребёнка: Дивова Мария Авраамовна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Дивов Аврам (Абрам) Гаврилович
Мать ребёнка: Дивова Мария Авраамовна
Рождение ребёнка
18.01.1765 ст.
Мать ребёнка: Дивова Мария Авраамовна
Рождение ребёнка
1768
Мать ребёнка: Дивова Мария Авраамовна
Рождение ребёнка
21.02.1772
Дочь: Дивова Александра Гавриловна
Мать ребёнка: Дивова Мария Авраамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дивова Мария Авраамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Гавриловна
Мать ребёнка: Дивова Мария Авраамовна
Похороны
17.09.1792
Фарфоровые заводы (Фарфоровское (Спасо-Преображенское) кладбище), Санкт-Петербург, Russia (Россия)
могила утрачена
Смерть
17.09.1792
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: мочекаменная болезнь