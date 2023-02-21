Дивов Аврам (Абрам) Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дивов Аврам (Абрам) Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

1805

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Дивов Гаврила (Гавриил) Никифорович

Мать: Дивова Мария Авраамовна

Рождение ребёнка
25.07.1805

Сын: Дивов Василий Аврамович

Мать ребёнка: Дивова Аграфена Борисовна

Казань, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Аврамовна

Мать ребёнка: Дивова Аграфена Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дивова Аграфена Борисовна

Работа или профессия
Неизвестно
советник Казанской палаты Уголовного суда, коллежский ассесор
Место жительства
Неизвестно
Казань, Russia (Россия)
Смерть
1805
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