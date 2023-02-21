Дивов Аврам (Абрам) Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смерти1805
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Рождение ребёнка
25.07.1805
Мать ребёнка: Дивова Аграфена Борисовна
Казань, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Аврамовна
Мать ребёнка: Дивова Аграфена Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
советник Казанской палаты Уголовного суда, коллежский ассесор
Место жительства
Неизвестно
Казань, Russia (Россия)
Смерть
1805