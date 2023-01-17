Дивова (Евреинова) Мария Авраамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дивова (Евреинова) Мария Авраамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1729

Сын: Дивов Алексей Гаврилович

Отец ребёнка: Дивов Гаврила (Гавриил) Никифорович

Рождение ребёнка
1761

Сын: Дивов Аврам (Абрам) Гаврилович

Отец ребёнка: Дивов Гаврила (Гавриил) Никифорович

Рождение ребёнка
18.01.1765 ст.

Сын: Дивов Павел Гаврилович

Отец ребёнка: Дивов Гаврила (Гавриил) Никифорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1768

Сын: Дивов Петр Гаврилович

Отец ребёнка: Дивов Гаврила (Гавриил) Никифорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.02.1772

Дочь: Дивова Александра Гавриловна

Отец ребёнка: Дивов Гаврила (Гавриил) Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Гавриловна

Отец ребёнка: Дивов Гаврила (Гавриил) Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дивов Гаврила (Гавриил) Никифорович

Смерть
Неизвестно
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