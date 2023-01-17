Дивова (Евреинова) Мария Авраамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1729
Отец ребёнка: Дивов Гаврила (Гавриил) Никифорович
Рождение ребёнка
1761
Сын: Дивов Аврам (Абрам) Гаврилович
Отец ребёнка: Дивов Гаврила (Гавриил) Никифорович
Рождение ребёнка
18.01.1765 ст.
Отец ребёнка: Дивов Гаврила (Гавриил) Никифорович
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Дивов Гаврила (Гавриил) Никифорович
Рождение ребёнка
21.02.1772
Дочь: Дивова Александра Гавриловна
Отец ребёнка: Дивов Гаврила (Гавриил) Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Гавриловна
Отец ребёнка: Дивов Гаврила (Гавриил) Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно