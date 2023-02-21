Дивова (Дивова) Александра Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1772
Дата смерти11.02.1827
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1772
Работа или профессия
Неизвестно
фрейлина, Камер-фрейлина
Смерть
11.02.1827
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
12.02.1827
Фарфоровые заводы (Фарфоровское (Спасо-Преображенское) кладбище), Санкт-Петербург, Russia (Россия)