Дивова (Дивова) Александра Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дивова (Дивова) Александра Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1772

Дата смерти

11.02.1827

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1772

Отец: Дивов Гаврила (Гавриил) Никифорович

Мать: Дивова Мария Авраамовна

Работа или профессия
Неизвестно
фрейлина, Камер-фрейлина
Смерть
11.02.1827
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
12.02.1827
Фарфоровые заводы (Фарфоровское (Спасо-Преображенское) кладбище), Санкт-Петербург, Russia (Россия)
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