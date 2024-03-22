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Дивов Петр Гаврилович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1768

Дата смерти

03.10.1852

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Дивов Гаврила (Гавриил) Никифорович

Мать: Дивова Мария Авраамовна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
19.04.1794

Жена: Дивова Екатерина Борисовна

Преображенский собор, Санкт-Петербург, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
06.11.1795

Дочь: Храповицкая Софья Петровна

Мать ребёнка: Дивова Екатерина Борисовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.11.1796

Дочь: Дивова Наталья Петровна

Мать ребёнка: Дивова Екатерина Борисовна

Рождение ребёнка
23.08.1802

Дочь: Зубова Александра Петровна

Мать ребёнка: Дивова Екатерина Борисовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Петровна

Мать ребёнка: Дивова Екатерина Борисовна

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
дествительный статский советник
Смерть
03.10.1852
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: "от водяной" | ф19 оп124 д737 стр558
Похороны
06.10.1852
Фарфоровые заводы (Фарфоровское (Спасо-Преображенское) кладбище), Санкт-Петербург, Russia (Россия)
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