Дивов Петр Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смерти03.10.1852
ПолМужской
Отец
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Бракосочетание
19.04.1794
Преображенский собор, Санкт-Петербург, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
06.11.1795
Дочь: Храповицкая Софья Петровна
Мать ребёнка: Дивова Екатерина Борисовна
Рождение ребёнка
01.11.1796
Дочь: Дивова Наталья Петровна
Мать ребёнка: Дивова Екатерина Борисовна
Рождение ребёнка
23.08.1802
Дочь: Зубова Александра Петровна
Мать ребёнка: Дивова Екатерина Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Петровна
Мать ребёнка: Дивова Екатерина Борисовна
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
дествительный статский советник
Смерть
03.10.1852
Причина смерти: "от водяной" | ф19 оп124 д737 стр558
Похороны
06.10.1852
Фарфоровые заводы (Фарфоровское (Спасо-Преображенское) кладбище), Санкт-Петербург, Russia (Россия)